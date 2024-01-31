Глейхенгауз признал вину штаба Тутберидзе в допинговом нарушении Валиевой

Хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что вина в ситуации с Камилой Валиевой лежит в том числе и на представителях тренерского штаба фигуристки.

«Наша вина в любом случае присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно», — написал в социальных сетях Глейхенгауз.

Вместе с тем, по словам постановщика программ в группе Этери Тутберидзе, он делал что мог, чтобы помочь разобраться в ситуации.

«Ходил на допрос, участвовал в слушаниях по видеосвязи и готов и дальше делать всё, чтобы правда была найдена. Я не понимаю, как это вещество попало в пробу Камилы, я точно знаю, что никто из нас не мог посоветовать принять нашему спортсмену допинг», — добавил Глейхенгауз.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, третье — Японии.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что Тутберидзе не должна складывать с себя ответственность в допинговом деле своей ученицы Валиевой.











