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ЦСКА вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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Московский ЦСКА стал еще одним участником предстоящего розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА в отсутствие заболевшего главного тренера Сергея Федорова переиграли нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Москве на арене в Парке легенд завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.

У победителей отличились Андрей Светлаков (10-я минута), Константин Окулов (39) и Михаил Григоренко (49). У нижегородцев шайбы забросили Кирилл Воронин (3) и Кирилл Кирсанов (60).

Федоров пропустил из-за болезни четвертый матч армейцев подряд. 

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