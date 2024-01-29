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«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и вышел в плей-офф КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и вышел в плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Встреча проходила на «Фетисов-Арене» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1.

В составе гостей шайбы забросили Данил Алалыкин и Ярослав Цулыгин.

У хозяев единственный гол на счету Джованни Фьоре.

Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 77 очков и стал третьим участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ. Первыми двумя командами стали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». «Адмирал» с 45 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА разгромил череповецкую «Северсталь» в матче КХЛ.

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