«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и вышел в плей-офф КХЛ
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Встреча проходила на «Фетисов-Арене» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1.
В составе гостей шайбы забросили Данил Алалыкин и Ярослав Цулыгин.
У хозяев единственный гол на счету Джованни Фьоре.
Таким образом, «Салават Юлаев» набрал 77 очков и стал третьим участником плей-офф в Восточной конференции КХЛ. Первыми двумя командами стали магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». «Адмирал» с 45 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА разгромил череповецкую «Северсталь» в матче КХЛ.