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Гаджиев — о критике сборной России: переоценка собственных возможностей налицо

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на выход в 1/4 финала Кубка Азии — 2023 сборных Узбекистана и Таджикистана, которые были соперниками нашей национальной команды в 2022 году по товарищеским матчам.
Гаджиев — о критике сборной России: переоценка собственных возможностей налицо
  • РИА Новости

«Часть критики, которая поступала в адрес сборной России за игру в товарищеских матчах с командами Узбекистана и Таджикистана, была от людей с чрезмерными амбициями. Действительно, футбол развивается во всём мире, это знают все, но лично мои ожидания связаны с тем, что я начинаю вспоминать прошлое. Но сегодня это всё не соответствует реальности, переоценка собственных возможностей налицо. Посмотрите выступления наших команд в еврокубках, когда мы там играли. Были сезоны, когда одерживалась всего одна победа, условно говоря», — сказал Гаджиев RT.

Ранее Непомнящий заявил, что сборной России нельзя смотреть свысока на любого соперника.

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