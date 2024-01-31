Непомнящий заявил, что сборной России нельзя смотреть свысока на любого соперника

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал выход в 1/4 финала Кубка Азии — 2023 сборных Узбекистана и Таджикистана, которые были соперниками нашей национальной команды в 2022 году по товарищеским матчам.

«Несомненно, в футбол сейчас умеют играть все. К сожалению, пока нам нельзя свысока смотреть ни на одну сборную. Понятно, что условный Таджикистан отличается по уровню от Сербии или Камеруна, но всё равно он представляет собой определённую серьёзную силу. Про Узбекистан я даже не говорю — они котируются в своём регионе. Таджики впервые прошли до такой стадии, с чем я их искренне поздравляю!» — заявил Непомнящий RT.

Ранее Евгений Алдонин отреагировал на выход в 1/4 финала Кубка Азии — 2023 сборных Узбекистана и Таджикистана.