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Богатырёв заменит Вахаева в полуфинале Гран-при ACA

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Российский тяжеловес Адам Богатырёв вошёл в число участников Гран-при ACA.
Богатырёв заменит Вахаева в полуфинале Гран-при ACA
  • © пресс-служба ACA

«Полуфиналист Гран-при Мухумат Вахаев травмировался во время подготовки. Богатырёв заменит его в бою против Кирилла Корнилова. На кону противостояния — путёвка в финал Гран-при. Первый финалист Гран-при определится 9 февраля на ACA 170 в бою чемпиона ACA Евгения Гончарова против Антона Вязигина», — сообщил президент ACA Алексей Яценко. 

Бой между спортсменами пройдёт 9 марта в Москве на ACA 172.

Ранее Виталий Слипенко сообщил, что продолжит карьеру в ACA в среднем весе.

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