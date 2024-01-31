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Ван Дейк: я полностью предан «Ливерпулю»

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о своей преданности английскому клубу.
Ван Дейк: я полностью предан «Ливерпулю»
  • Gettyimages.ru

«Мои слова о будущем были вырваны из контекста. Я люблю этот клуб и болельщиков. Я полностью предан клубу. Я его капитан. Мы собираемся выложиться без остатка в этом сезоне», — цитирует ван Дейка Liverpool Echo.

В предыдущем интервью игрок заявил, что не уверен по поводу своего будущего в «Ливерпуле».

В нынешнем сезоне нидерландец провёл за мерсисайдцев 24 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в приглашении Зинедина Зидана.

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