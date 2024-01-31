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«Калгари» сделал заявление в связи с обвинениями Дюбе в сексуальном насилии

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«Калгари Флэймз» выпустил официальное заявление клуба о ситуации с нападающим Диллоном Дюбе, который обвиняется в сексуальном насилии.
«Калгари» сделал заявление в связи с обвинениями Дюбе в сексуальном насилии
  • AP

«Поскольку в настоящее время дело находится на стадии судебного разбирательства, дальнейших комментариев у нас пока нет», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях клуба.

В сообщении также упоминается, что клуб не знал о расследовании, когда предоставлял бессрочный отпуск игроку из-за проблем с психическим здоровьем.

Напомним, что несколько хоккеистов молодёжной сборной Канады — 2018, в которую входил и Дюбе, подозреваются в сексуальном насилии над женщиной.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вошёл в пятёрку самых медленных хоккеистов сезона НХЛ.

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