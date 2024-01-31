Кондратюк заявил, что ничего не чувствует после лишения золота в командном турнире ОИ-2022
- РИА Новости
«Я сейчас ничего не чувствую, честно. Я ожидал либо лучше, либо хуже, а получился какой-то средний результат, он просто неожиданный», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.
Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония.
Это решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.
25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.
Ранее сообщалось, что в Кремле не принимают решение CAS о дисквалификации Валиевой.