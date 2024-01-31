Кондратюк заявил, что ничего не чувствует после лишения золота в командном турнире ОИ-2022

Марк Кондратюк прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Я сейчас ничего не чувствую, честно. Я ожидал либо лучше, либо хуже, а получился какой-то средний результат, он просто неожиданный», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония.

Это решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.

Ранее сообщалось, что в Кремле не принимают решение CAS о дисквалификации Валиевой.