Навка: наши фигуристы для России остаются олимпийскими чемпионами
«Наши спортсмены для страны остаются олимпийскими чемпионами, в том числе Камила. Эту медаль у них не отобрать. Ребятам хочу сказать — только вперёд, жизнь продолжается», — приводит слова Навки ТАСС.
Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония.
Это решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.
25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.
Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.
Ранее сообщалось, что в Кремле не принимают решение CAS о дисквалификации Валиевой.