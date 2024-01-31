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Навка: наши фигуристы для России остаются олимпийскими чемпионами

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о вердикте Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Наши спортсмены для страны остаются олимпийскими чемпионами, в том числе Камила. Эту медаль у них не отобрать. Ребятам хочу сказать — только вперёд, жизнь продолжается», — приводит слова Навки ТАСС.

Спортсмены из России получат бронзовые медали, а первое место отойдёт команде США. Вторая — Япония.

Это решение связано с четырёхлетней дисквалификацией Камилы Валиевой, которая выступала в составе национальной команды.

25 декабря 2021 года на чемпионате России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль, вторыми тогда стали США, третьей — Япония.

Ранее сообщалось, что в Кремле не принимают решение CAS о дисквалификации Валиевой.

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