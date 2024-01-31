RT в Telegram
Подпишись

The Athletic: Бензема не покинет «Аль-Иттихад» в зимнее трансферное окно

Короткая ссылка
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не покинет саудовский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, «Лион» рассматривал возможность взять своего бывшего игрока в аренду, однако не успеет это сделать до закрытия трансферного окна.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Футболист в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач. Он пропускает сбор саудовской команды из-за несоблюдения дисциплины.

Ранее сообщалось, что Анчелотти просит президента «Реала» вернуть в клуб Бензема.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить