The Athletic: Бензема не покинет «Аль-Иттихад» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не покинет саудовский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, «Лион» рассматривал возможность взять своего бывшего игрока в аренду, однако не успеет это сделать до закрытия трансферного окна.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Футболист в 20 матчах забил 12 мячей и сделал пять голевых передач. Он пропускает сбор саудовской команды из-за несоблюдения дисциплины.

Ранее сообщалось, что Анчелотти просит президента «Реала» вернуть в клуб Бензема.