Умар Нурмагомедов может провести следующий поединок в марте

Российский боец Умар Нурмагомедов может выступить на турнире UFC в марте.

«Умар в Вегасе, плечо качает. Сказал, что вроде бы в марте ему бой дадут», — приводит слова бойца Алиасхаба Хизриева «Матч ТВ».

19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что UFC разрабатывает бой Нурмагомедова с Сэндхагеном.