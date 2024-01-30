Шнякин: Сафонов покинет «Краснодар» только ради европейского топ-клуба
- РИА Новости
«Если Матвей хочет уехать, то он как-то произнёс такую фразу: «Это должна быть прям европейская топовая команда, а если нет, то останусь, мне и здесь хорошо», — приводит слова Шнякина «Матч ТВ».
«Краснодар» 18 января объявил о новом контракте с Сафоновым. Соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.
24-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». Сафонов провёл за родную команду 163 матча, в 50 из которых сыграл на ноль.
Ранее Сафонов признался, что испытывает только положительные эмоции после подписания нового контракта с «Краснодаром».