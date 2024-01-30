«Ак Барс» на выезде разгромил «Сибирь» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча проходила на «Сибирь Арене» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:0.
В составе гостей голы забили Кирилл Семёнов, Семён Кошелев, Александр Радулов и Дмитрий Кагарлицкий.
Таким образом, казанская команда набрала 71 очко и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» с 53 очками на десятой строчке.
Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что команда обыграла ярославский «Локомотив» благодаря инструкциям президента России Владимира Путина.