Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Сибирью» из Новосибирской области в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на «Сибирь Арене» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:0.

В составе гостей голы забили Кирилл Семёнов, Семён Кошелев, Александр Радулов и Дмитрий Кагарлицкий.

Таким образом, казанская команда набрала 71 очко и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» с 53 очками на десятой строчке.

Ранее главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что команда обыграла ярославский «Локомотив» благодаря инструкциям президента России Владимира Путина.