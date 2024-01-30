Деметрадзе: после тренировок Лобановского даже Роналду разлюбил бы нагрузки

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал о методах работы легендарного тренера Валерия Лобановского.

«Было очень трудно: нагрузки огромные. Первую предсезонку всем сложно было выдержать. Я почти умирал. Колени тряслись. Думаю, после Лобановского даже Роналду разлюбил бы нагрузки», — цитирует экс-игрока «Чемпионат».

Он также отметил, что затем во время чемпионата чувствовал себя хорошо.

Напомним, что Деметрадзе также выступал за «Аланию» с 1998 по 1999 год. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России (1999).

Ранее Деметрадзе рассказал о причинах заключения в тюрьму и последующем освобождении.