Деметрадзе: после тренировок Лобановского даже Роналду разлюбил бы нагрузки
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«Было очень трудно: нагрузки огромные. Первую предсезонку всем сложно было выдержать. Я почти умирал. Колени тряслись. Думаю, после Лобановского даже Роналду разлюбил бы нагрузки», — цитирует экс-игрока «Чемпионат».
Он также отметил, что затем во время чемпионата чувствовал себя хорошо.
Напомним, что Деметрадзе также выступал за «Аланию» с 1998 по 1999 год. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России (1999).
Ранее Деметрадзе рассказал о причинах заключения в тюрьму и последующем освобождении.