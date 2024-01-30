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Экс-нападающий «Алании»: из тюрьмы вышел досрочно как политзаключённый

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Бывший нападающий «Алании», «Реал Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал о причинах заключения в тюрьму и последующем освобождении.
Экс-нападающий «Алании»: из тюрьмы вышел досрочно как политзаключённый
  • Gettyimages.ru
  • © Hans Neleman

«Невиновен был, но посадили. Когда власть поменялась и сумасшедшего Саакашвили убрали, я вышел как политзаключённый. Если бы дело не было сфальсифицированным, меня бы не выпустили досрочно», — цитирует экс-игрока «Чемпионат».

Он добавил, что инцидент произошёл в 2010 году, когда футболист вернулся в Грузию, чтобы потренироваться и подыскать команду.

Напомним, что Деметрадзе выступал за «Аланию» с 1998 по 1999 год. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России (1999).

Ранее сообщалось, что суд вынесет приговор Квинси Промесу по делу о контрабанде наркотиков 14 февраля.

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