Экс-нападающий «Алании»: из тюрьмы вышел досрочно как политзаключённый
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«Невиновен был, но посадили. Когда власть поменялась и сумасшедшего Саакашвили убрали, я вышел как политзаключённый. Если бы дело не было сфальсифицированным, меня бы не выпустили досрочно», — цитирует экс-игрока «Чемпионат».
Он добавил, что инцидент произошёл в 2010 году, когда футболист вернулся в Грузию, чтобы потренироваться и подыскать команду.
Напомним, что Деметрадзе выступал за «Аланию» с 1998 по 1999 год. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата России (1999).
Ранее сообщалось, что суд вынесет приговор Квинси Промесу по делу о контрабанде наркотиков 14 февраля.