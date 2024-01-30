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Три матча с участием россиян попали в топ-5 встреч на Australian Open 2024

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Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии 2024 года в социальных сетях опубликовала список из пяти лучших матчей завершившегося турнира.
Три матча с участием россиян попали в топ-5 встреч на Australian Open 2024
  • AP
  • © Aaron Favila

В рейтинг попали сразу три матча с участием российских теннисистов.

Список выглядит следующим образом:

— Ига Свёнтек (Польша) — Даниэль Коллинз (США);

— Анна Блинкова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан);

— Арина Соболенко (Белоруссия) — Кори Гауфф (США);

— Андрей Рублёв (Россия) — Алекс де Минор (Австралия);

— Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия).

Победителем в мужском одиночном разряде стал Янник Синер, обыгравший в финале Даниила Медведева. Среди женщин чемпионкой стала Арина Соболенко, которая в решающем матче одержала победу над Чжэн Циньвэнь.

Ранее Макнэми заявил, что Синнер официально присоединился к Джоковичу и Алькарасу в новой «большой тройке».

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