Три матча с участием россиян попали в топ-5 встреч на Australian Open 2024
- AP
- © Aaron Favila
В рейтинг попали сразу три матча с участием российских теннисистов.
Список выглядит следующим образом:
— Ига Свёнтек (Польша) — Даниэль Коллинз (США);
— Анна Блинкова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан);
— Арина Соболенко (Белоруссия) — Кори Гауфф (США);
— Андрей Рублёв (Россия) — Алекс де Минор (Австралия);
— Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия).
Победителем в мужском одиночном разряде стал Янник Синер, обыгравший в финале Даниила Медведева. Среди женщин чемпионкой стала Арина Соболенко, которая в решающем матче одержала победу над Чжэн Циньвэнь.
Ранее Макнэми заявил, что Синнер официально присоединился к Джоковичу и Алькарасу в новой «большой тройке».