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Макнэми: Синнер официально присоединился к Джоковичу и Алькарасу в новой «большой тройке»

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Экс-директор Australian Open Пол Макнэми прокомментировал победу итальянского теннисиста Янника Синнера на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.
Макнэми: Синнер официально присоединился к Джоковичу и Алькарасу в новой «большой тройке»
  • AP
  • © Asanka Brendon Ratnayake

«Он официально присоединился к Джоковича и Алькарасу в качестве участника новой «большой тройки». Снимаю шляпу перед Медведевым за доблестную борьбу на протяжении всего турнира», — написал Макнэми в соцсетях.

Синнер в финале Australian Open обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Таким образом, Синнер впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале ТБШ.

Ранее Мария Шарапова поздравила Синнера с победой на Australian Open, выложив смешное видео с ним.

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