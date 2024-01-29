Макнэми: Синнер официально присоединился к Джоковичу и Алькарасу в новой «большой тройке»

Экс-директор Australian Open Пол Макнэми прокомментировал победу итальянского теннисиста Янника Синнера на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Он официально присоединился к Джоковича и Алькарасу в качестве участника новой «большой тройки». Снимаю шляпу перед Медведевым за доблестную борьбу на протяжении всего турнира», — написал Макнэми в соцсетях.

Синнер в финале Australian Open обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Таким образом, Синнер впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема. В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале ТБШ.

Ранее Мария Шарапова поздравила Синнера с победой на Australian Open, выложив смешное видео с ним.