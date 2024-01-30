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Алейшо: Вендел останется в «Зените» до конца сезона

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Полузащитник «Зенита» Вендел не сменит клуб как минимум до конца сезона-2023/24.
Алейшо: Вендел останется в «Зените» до конца сезона
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации журналиста Фабио Алейшо, игрок останется в клубе до конца сезона, все слухи о переговорах с другими командами не соответствуют действительности.

В сезоне-2023/24 26-летний хавбек забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач в 18 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Ботафого» работает над вариантами с арендой полузащитника «Зенита» Вендела.

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