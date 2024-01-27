«Ботафого» работает над вариантами с арендой полузащитника «Зенита» Вендела

Полузащитник «Зенита» Вендел может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Хулио Мигель Нету в социальных сетях, бразильский клуб рассматривает вариант аренды 26-летнего хавбека с последующим выкупом и пытается снизить цену путём переговоров.

По информации источника, в «Ботафого» пытаются убедить тренера «Зенита» Сергея Семака отпустить футболиста.

В сезоне-2023/24 26-летний хавбек забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач в 18 матчах за петербуржцев во всех турнирах.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Вендел присоединился к «Зениту» на сборе в Абу-Даби.