«Ботафого» работает над вариантами с арендой полузащитника «Зенита» Вендела
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Как сообщает журналист Хулио Мигель Нету в социальных сетях, бразильский клуб рассматривает вариант аренды 26-летнего хавбека с последующим выкупом и пытается снизить цену путём переговоров.
По информации источника, в «Ботафого» пытаются убедить тренера «Зенита» Сергея Семака отпустить футболиста.
В сезоне-2023/24 26-летний хавбек забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач в 18 матчах за петербуржцев во всех турнирах.
Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Вендел присоединился к «Зениту» на сборе в Абу-Даби.