Гладилин: Угальде для «Спартака» — это тёмная лошадка за большие деньги

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о переходе нападающего Манфреда Угальде в столичный клуб.

«Угальде очень дорогой. Игрок «Твенте» ничем себя особо не проявивший. Да и чемпионат Голландии посредственный. Для меня Угальде — это тёмная лошадка за большие деньги», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

Московский клуб объявил о подписании контракта с игроком до 2028 года.

В нынешнем сезоне Угальде забил девять мячей и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его действующее соглашение с клубом из Энсхеде рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер Угальде в московский клуб.