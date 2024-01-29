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Захарян продолжает восстановление после повреждения голеностопа

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Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин заявил, что его клиент продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа.
Захарян продолжает восстановление после повреждения голеностопа
  • globallookpress.com
  • © Ricardo Larreina/Keystone Press Agency

«Арсен восстанавливается. У него повреждение голеностопа. Посмотрим, как быстро это будет происходить. Пока непонятно, как долго будет идти восстановительный процесс», — приводит слова Голубина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 29-й минуте в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» из-за травмы.

20-летний российский хавбек в 24 матчах отдал одну голевую передачу.

Ранее Голубин высказался об игровой практике своего клиента в испанском клубе.

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