Захарян продолжает восстановление после повреждения голеностопа

Представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин заявил, что его клиент продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа.

«Арсен восстанавливается. У него повреждение голеностопа. Посмотрим, как быстро это будет происходить. Пока непонятно, как долго будет идти восстановительный процесс», — приводит слова Голубина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 29-й минуте в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» из-за травмы.

20-летний российский хавбек в 24 матчах отдал одну голевую передачу.

Ранее Голубин высказался об игровой практике своего клиента в испанском клубе.