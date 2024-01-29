Шнайдер обыграла Линетт и вышла во второй круг турнира WTA в Хуахине

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над полькой Магдой Линетт в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хуахине (Таиланд).

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1.

19-летняя россиянка четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету польской теннисистки два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Шнайдер встретится с победительницей матча между тайкой Ланланой Тараруди и испанкой Паулой Бадосой.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская поднялась на 37 позиций в рейтинге WTA.