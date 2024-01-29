RT в Telegram
Подпишись

Шнайдер обыграла Линетт и вышла во второй круг турнира WTA в Хуахине

Короткая ссылка
Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над полькой Магдой Линетт в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хуахине (Таиланд).
Шнайдер обыграла Линетт и вышла во второй круг турнира WTA в Хуахине
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1.

19-летняя россиянка четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету польской теннисистки два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Шнайдер встретится с победительницей матча между тайкой Ланланой Тараруди и испанкой Паулой Бадосой.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская поднялась на 37 позиций в рейтинге WTA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить