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Экс-игрок «Барселоны» обвинил в двойных стандартах критиков перехода Угальде в «Спартак»

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Бывший футболист сборной Нидерландов и «Барселоны» Ибрахим Афеллай отреагировал на критику перехода форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».
Экс-игрок «Барселоны» обвинил в двойных стандартах критиков перехода Угальде в «Спартак»
  • Gettyimages.ru

«Это рекордный трансфер «Твенте», разве это не делает клуб лучше? Игрок получает возможность совершенствоваться и зарабатывать больше. Я не понимаю, почему возникла эта дискуссия», — цитирует Афеллая Voetbal Zone.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, красно-белые заплатят за 21-летнего костариканца €15 млн. Отмечается, что нападающий подпишет с московским клубом контракт до лета 2028 года.

В настоящий момент «Спартак» и «Твенте» обмениваются документами для завершения сделки, которая станет рекордной продажей в истории нидерландского клуба.

Ранее в «Твенте» заявили, что правительство Нидерландов не препятствует трансферу Угальде.

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