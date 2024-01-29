Экс-игрок «Барселоны» обвинил в двойных стандартах критиков перехода Угальде в «Спартак»

Бывший футболист сборной Нидерландов и «Барселоны» Ибрахим Афеллай отреагировал на критику перехода форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

«Это рекордный трансфер «Твенте», разве это не делает клуб лучше? Игрок получает возможность совершенствоваться и зарабатывать больше. Я не понимаю, почему возникла эта дискуссия», — цитирует Афеллая Voetbal Zone.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, красно-белые заплатят за 21-летнего костариканца €15 млн. Отмечается, что нападающий подпишет с московским клубом контракт до лета 2028 года.

В настоящий момент «Спартак» и «Твенте» обмениваются документами для завершения сделки, которая станет рекордной продажей в истории нидерландского клуба.

Ранее в «Твенте» заявили, что правительство Нидерландов не препятствует трансферу Угальде.