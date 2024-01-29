Гришин заявил, что у Осинькина не будет секретов от Дзагоева во время стажировки

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на решение экс-игрока армейцев Алана Дзагоева пройти стажировку у тренера Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

«Осинькин — это первый тренер Дзагоева, и поэтому он решил отправиться наблюдать за тренировочным процессом именно к нему. Алан правильно делает, что хочет учиться и поехал к тому специалисту, который его воспитал. Чем стажировка в «Крыльях» будет интересна для Дзагоева? Наставник команды хорошо работает с молодёжью, я очень неплохо знаю Игоря Витальевича ещё по работе с клубом «Чертаново» и «Кубанью». Он качественный специалист, который ставит атакующий футбол, и, наверное, у него не будет никаких секретов от Алана», — сказал Гришин RT.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что для Дзагоева будет полезна стажировка в «Крыльях Советов».