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Гришин заявил, что у Осинькина не будет секретов от Дзагоева во время стажировки

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на решение экс-игрока армейцев Алана Дзагоева пройти стажировку у тренера Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».
Гришин заявил, что у Осинькина не будет секретов от Дзагоева во время стажировки
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Осинькин — это первый тренер Дзагоева, и поэтому он решил отправиться наблюдать за тренировочным процессом именно к нему. Алан правильно делает, что хочет учиться и поехал к тому специалисту, который его воспитал. Чем стажировка в «Крыльях» будет интересна для Дзагоева? Наставник команды хорошо работает с молодёжью, я очень неплохо знаю Игоря Витальевича ещё по работе с клубом «Чертаново» и «Кубанью». Он качественный специалист, который ставит атакующий футбол, и, наверное, у него не будет никаких секретов от Алана», — сказал Гришин RT.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что для Дзагоева будет полезна стажировка в «Крыльях Советов».

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