Алдонин считает, что для Дзагоева будет полезна стажировка в «Крыльях Советов»
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«Стремление Алана и желание стажироваться — это отличное решение, тем более он хорошо знает Осинькина. Чем стажировка в «Крыльях Советов» будет интересна для Дзагоева? У Игоря Витальевича достаточно молодой коллектив, с которым он плодотворно работает. И в целом этот выбор вполне логичен.
Думаю, если у него есть возможность проходить стажировку у команды РПЛ, это большой плюс. Тем более «Крылья» сейчас оставляют очень хорошее впечатление о себе в чемпионате, и думаю, то, как они работают на сборах, интересно не только Алану, но и большому количеству специалистов. Время покажет, как Дзагоев видит свою дальнейшую работу в футболе», — заявил Алдонин RT.
Ранее Осинькин сообщил, что Дзагоев пройдёт стажировку в «Крыльях Советов».