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ЦСКА стал лучшим российским клубом 2023 года по версии IFFHS

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших клубов мира за 2023 год.
ЦСКА стал лучшим российским клубом 2023 года по версии IFFHS
  • РИА Новости

В топ-700 попали четыре команды из России. Московский ЦСКА с 58,5 очка занял 383-е место, «Краснодар» — 455-ю позицию (54 очка), санкт-петербургский «Зенит» — 604-ю строчку (45), столичный «Локомотив» — 604-ю (45).

Лучшим клубом прошлого года по версии IFFHS стал «Манчестер Сити» (359). Также в тройку вошли «Реал Мадрид» (332 очка) и миланский «Интер» (289).

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев номинирован на премию IFFHS лучшему молодому игроку 2023 года.

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