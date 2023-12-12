Полузащитник ЦСКА Файзуллаев номинирован на премию IFFHS лучшему молодому игроку мира

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев появился в числе номинантов на премию лучшему молодому игроку мира 2023 года.

На премию IFFHS могут претендовать футболисты, родившиеся после 1 января 2003 года. Всего номинированы 26 игроков со всего мира, в их числе полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, полузащитник «Барселоны» Гави и полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.

В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал девять результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Чалов рассказал, что Файзуллаев дважды угощал весь состав ЦСКА пловом.