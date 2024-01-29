Хоккеист «Коламбуса» сообщил о своём участии в программе помощи игрокам НХЛ
«После тщательного рассмотрения и обсуждений с командой я осознал важность уделения приоритетного внимания своему психическому здоровью и благополучию», — написал хоккеист в соцсетях.
В нынешнем сезоне Лайне провёл 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (6 + 3) очков.
Напомним, что российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин также попал в программу помощи игрокам лиги, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.
Ранее американский журналист пожелал выздоровления хоккеисту НХЛ Ничушкину.