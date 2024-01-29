Хоккеист «Коламбуса» сообщил о своём участии в программе помощи игрокам НХЛ

Финский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне выступил с заявлением о своём участии в программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«После тщательного рассмотрения и обсуждений с командой я осознал важность уделения приоритетного внимания своему психическому здоровью и благополучию», — написал хоккеист в соцсетях.

В нынешнем сезоне Лайне провёл 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (6 + 3) очков.

Напомним, что российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин также попал в программу помощи игрокам лиги, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

Ранее американский журналист пожелал выздоровления хоккеисту НХЛ Ничушкину.