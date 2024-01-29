Агапитов: ФТАР живёт под беспрецедентным циничным давлением

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что работа антидопинговых организаций вызывает всё больше и больше вопросов.

«Мы как федерация чистого спорта подвергаемся самым беспрецедентным актам циничного давления», — цитирует Агапитова ТАСС.

По его словам, сегодня правила трактуются и служат не чистому спорту, а политическим интересам и коммерческим.

«10—12 лет назад они допустили спортсменов до соревнований, а сегодня говорят, что ошиблись. Завтра ещё штраф пришлют и чистых атлетов на соревнования не допустят», — заключил глава ФТАР.

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила 16 российских штангистов.

Ранее сообщалось, что CAS дисквалифицировал за допинг трёх российских штангистов.





















