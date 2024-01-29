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Первый тренер Медведева: Даня сражался до последнего мяча в игре с Синнером

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Екатерина Крючкова, первый тренер Даниила Медведева, заявила, что россиянин был вполне способен обыграть в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года итальянца Янника Синнера.

«Даниил сражался до последнего мяча, но сказалось, что на корте он провёл больше времени. Оба играли потрясающе, очень равный матч. Сначала был провал у одного, потом у другого. Конечно, печально, что Даня проиграл третий финал на Australian Open», — цитирует Крючкову ТАСС.

При этом она подчеркнула, что 27-летний теннисист из России провёл «очень хороший турнир».

«Мы будем продолжать в него верить», — заключила Крючкова.

Россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Призовой фонд турнира составлял более $57,8 млн.

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