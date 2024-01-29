Первый тренер Медведева: Даня сражался до последнего мяча в игре с Синнером
«Даниил сражался до последнего мяча, но сказалось, что на корте он провёл больше времени. Оба играли потрясающе, очень равный матч. Сначала был провал у одного, потом у другого. Конечно, печально, что Даня проиграл третий финал на Australian Open», — цитирует Крючкову ТАСС.
При этом она подчеркнула, что 27-летний теннисист из России провёл «очень хороший турнир».
«Мы будем продолжать в него верить», — заключила Крючкова.
Россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.
Призовой фонд турнира составлял более $57,8 млн.
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