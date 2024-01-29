Лысенко: не грущу из-за пропуска Олимпиады в Париже
«Нет, вообще не грущу, держу себя в позитиве. У нас будут крутые летние соревнования. Нужно подготовиться и выиграть их, показать хороший результат», — цитирует Лысенко «Матч ТВ».
Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отклонила рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и не стала допускать спортсменов из России и Белоруссии к квалификационным соревнованиях на Игры-2024.
Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Лысенко заявил, что президент World Athletics Себастьян Коу должен был более корректно высказаться в отношении Всемирных игр дружбы.