Лысенко: не грущу из-за пропуска Олимпиады в Париже

Чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко заявил, что спокойно относится к отсутствию возможности поехать на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

«Нет, вообще не грущу, держу себя в позитиве. У нас будут крутые летние соревнования. Нужно подготовиться и выиграть их, показать хороший результат», — цитирует Лысенко «Матч ТВ».

Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отклонила рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и не стала допускать спортсменов из России и Белоруссии к квалификационным соревнованиях на Игры-2024.

Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Лысенко заявил, что президент World Athletics Себастьян Коу должен был более корректно высказаться в отношении Всемирных игр дружбы.