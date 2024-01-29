«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес», Бучневич забросил в третьей игре подряд

«Сент-Луис Блюз» на своём льду нанёс поражение в овертайме «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Миссури.

В составе победителей шайбы забросили Ник Ледди (13-я минута), Павел Бучневич (27-я), Джордан Кайру (32-я), Брэйден Шенн (62-я). Российский форвард сделал ещё голевой перехват и отдал голевую передачу в финальной атаке.

У проигравших отличились Адриан Кемпе (пятая), Джарет Андерсон-Долан (33-я), Филлип Дано (39-я).

«Сент-Луис» с 54 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» (54) — на седьмом.

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