RT в Telegram
Подпишись

Плющев — об Овечкине: даже у машины наступают определённые сбои

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.
Плющев — об Овечкине: даже у машины наступают определённые сбои
  • Gettyimages.ru

«Вы считаете, что Овечкин — это машина. В какой-то степени, да, он машина. Но даже у машины бывает момент, когда у неё наступают определённые сбои. Это совершенно нормальные вещи. Он со своими проблемами, со своими болячками, со своими определёнными сложностями. Поэтому подгонять его под один и тот же стереотип, когда он был на пике своей формы и когда возраст позволял крушить всё так, как он раньше крушил, наверное, так не бывает», — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

Накануне Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата с «Далласом». Теперь на его счету 831 заброшенная шайба в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая на 63 шайбы от канадца Уэйна Гретцки (894).

Ранее Дементьев предположил, что «Вашингтону» будет сложно выйти в плей-офф НХЛ в текущем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить