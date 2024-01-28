Плющев — об Овечкине: даже у машины наступают определённые сбои

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Вы считаете, что Овечкин — это машина. В какой-то степени, да, он машина. Но даже у машины бывает момент, когда у неё наступают определённые сбои. Это совершенно нормальные вещи. Он со своими проблемами, со своими болячками, со своими определёнными сложностями. Поэтому подгонять его под один и тот же стереотип, когда он был на пике своей формы и когда возраст позволял крушить всё так, как он раньше крушил, наверное, так не бывает», — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

Накануне Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата с «Далласом». Теперь на его счету 831 заброшенная шайба в НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставая на 63 шайбы от канадца Уэйна Гретцки (894).

Ранее Дементьев предположил, что «Вашингтону» будет сложно выйти в плей-офф НХЛ в текущем сезоне.