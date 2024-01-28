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Дементьев предположил, что «Вашингтону» будет сложно выйти в плей-офф НХЛ в текущем сезоне

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем сезоне.
Дементьев предположил, что «Вашингтону» будет сложно выйти в плей-офф НХЛ в текущем сезоне
  • Gettyimages.ru

«Потенциально ещё возможно, что «Вашингтон Кэпиталз» сумеет попасть в плей-офф НХЛ, но, как мне кажется, им будет крайне сложно добиться этого на практике. Команда сейчас находится на стадии перестройки, и получается так, что молодые игроки ещё не готовы, а ветераны, возможно, где-то уже и не могут. На текущий момент крайне необходима помощь Евгения Кузнецова, но мы видим, что он сам сталкивается с определёнными проблемами в этом сезоне, что также накладывает отпечаток на весь коллектив. Овечкину не хватает партнёров в его окружении, которые могли бы использовать его сильные стороны, помогая забрасывать шайбы», — заявил Дементьев RT.

Ранее шайба и пас Овечкина не помогли «Вашингтону» победить «Даллас» в НХЛ.

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