Шайба и пас Овечкина не помогли «Вашингтону» победить «Даллас» в НХЛ

«Даллас» победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Уайт Джонстон, Томас Харли, оформивший дубль, Мэйсон Маршмент, Мэтт Дюшен.

У «Вашингтона» результативную передачу отдал российский нападающий Евгений Кузнецов. Одну из шайб забросил Александр Овечкин.

«Вашингтон» с 51 очком занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Даллас» с 66 баллами располагается на третьей строчке на Западе.

Ранее «Колорадо» разгромил «Вашингтон».