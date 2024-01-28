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Суд Швейцарии отклонил апелляцию борца Гадисова на решение CAS о дисквалификации

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Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского борца Абдусалама Гадисова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Суд Швейцарии отклонил апелляцию борца Гадисова на решение CAS о дисквалификации
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

CAS дисквалифицировал российского борца на четыре года в сентябре 2023 года. В 2020 году его пробу от 2015 года перепроверили и обнаружили анаболический стероид дегидрохлорметилтестостерон.

В мае 2021 года дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства признал, что Гадисов не нарушал антидопинговые правила, но Всемирное антидопинговое агентство и РУСАДА подали апелляции в CAS.

Все результаты россиянина с 6 августа 2015 года по 5 августа 2019 года аннулированы, включая завоёванную им серебряную медаль на чемпионате мира 2015 года в США. 

Ранее сообщалось, что чемпион мира по пятиборью Фролов оправдан по делу об употреблении допинга.

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