СЭ: нападающий Игнатьев близок к переходу в «Железничар»
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий отправился в Сербию, чтобы заключить соглашение с «Железничаром».
По информации источника, соглашение с россиянином будет рассчитано на полгода.
14 января стало известно, что «Сочи» расторг трудовой договор с игроком.
Игнатьев перешёл в южный клуб летом 2023 года. В сезоне-2023/24 25‑летний игрок забил два мяча и отдал результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.
Ранее Агузаров заявил об интересе к Игнатьеву из Греции и с Кипра.