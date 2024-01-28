СЭ: нападающий Игнатьев близок к переходу в «Железничар»

Бывший нападающий «Сочи» Иван Игнатьев, скорее всего, продолжит карьеру в «Железничаре».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий отправился в Сербию, чтобы заключить соглашение с «Железничаром».

По информации источника, соглашение с россиянином будет рассчитано на полгода.

14 января стало известно, что «Сочи» расторг трудовой договор с игроком.

Игнатьев перешёл в южный клуб летом 2023 года. В сезоне-2023/24 25‑летний игрок забил два мяча и отдал результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.

Ранее Агузаров заявил об интересе к Игнатьеву из Греции и с Кипра.