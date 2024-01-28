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Селиваненко: Медведев и Синнер показали фантастический теннис в финале Australian Open

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о поражении россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open.
Селиваненко: Медведев и Синнер показали фантастический теннис в финале Australian Open
  • Gettyimages.ru

«Все, кто смотрел этот финал, получили невероятное наслаждение от пяти сетов фантастического тенниса на сверхвысоких скоростях. Надо сказать, что Даниил сыграл великолепно первые два сета, но Янник провёл просто фантастически остальные сеты. Абсолютно заслуженная победа», — цитирует Селиваненко РИА Новости.

Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца Янника Синнера.

Синнер впервые в карьере выиграл Australian Open. В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Медведев — первый теннисист, проигравший более одного финала ТБШ, ведя 2:0 по сетам.

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