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Наумов: трансфер Хамулича в «Локомотив» оправданный — Дзюба же не молодеет

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о трансфере нападающего «Тулузы» Саида Хамулича.
Наумов: трансфер Хамулича в «Локомотив» оправданный — Дзюба же не молодеет
  • Gettyimages.ru

«Дзюба же не молодеет. У него солидный возраст и очень много травм. Мне кажется, что трансфер Хамулича оправданный — они хотят усилить переднюю линию. Когда Дзюба в порядке, никто не нужен, но если его нет, то «Локомотив» играет беззубо в атаке», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Как сообщает «Матч ТВ», нападающий заинтересовал «Локомотив» своим стилем игры, габаритами и нацеленностью на ворота.

По информации источника, в клубе его собираются использовать как в центре, так и на краю нападения.

В текущем сезоне 23-летний босниец выступает в аренде в «Витессе». Он провёл за нидерландский клуб 14 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее защитник «Локомотива» Наир Тикнизян опубликовал популярный мем после новости о том, что его переход в «Зенит» сорвался.

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