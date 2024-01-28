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Sportskeeda: теннисист Медведев получил штраф $9 тыс. на Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев будет оштрафован по итогам Открытого чемпионата Австралии.
Sportskeeda: теннисист Медведев получил штраф $9 тыс. на Australian Open
  • РИА Новости

Как сообщает Sportskeeda, причиной штрафа стало неспортивное поведение в матче второго круга с финном Эмили Руусувуори.

Россиянин обыграл финна со счётом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Встреча продолжалась 4 часа 21 минуту.

На данный момент Медведев выиграл второй сет в матче с итальянцем Янником Синнером в финале Australian Open. 

После 1 часа и 25 минут игры счёт 6:3, 6:3 в пользу 27-летнего россиянина.

Ранее сообщалось, что Медведев и Синнер играют самый молодой финал Australian Open с 2012 года.

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