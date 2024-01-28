Синнер за один сет столько же раз проиграл Медведеву свою подачу, сколько за весь AO
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Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.
Теннисисты провели на корте 37 минут. Счёт после первого сета — 6:3 в пользу 27-летнего россиянина.
Итальянец за один сет столько же раз проиграл Медведеву свою подачу, сколько за весь Australian Open.
При этом до матча с Медведевым Синнер на турнире уступил лишь два гейма на своей подаче.
Ранее сообщалось, что Медведев и Синнер играют самый молодой финал Australian Open с 2012 года.