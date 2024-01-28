Синнер за один сет столько же раз проиграл Медведеву свою подачу, сколько за весь AO

Итальянский теннисист Янник Синнер уступил первый сет россиянину Даниилу Медведеву в финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

Теннисисты провели на корте 37 минут. Счёт после первого сета — 6:3 в пользу 27-летнего россиянина.

Итальянец за один сет столько же раз проиграл Медведеву свою подачу, сколько за весь Australian Open.

При этом до матча с Медведевым Синнер на турнире уступил лишь два гейма на своей подаче.

Ранее сообщалось, что Медведев и Синнер играют самый молодой финал Australian Open с 2012 года.