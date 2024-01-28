Канчельскис: спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ — уход Малкома из «Зенита»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах «Зенита» выиграть РПЛ в текущем сезоне.

«У «Зенита» до сих пор самые высокие шансы на чемпионство. «Краснодар» впечатляет, но команда молодая — игроки могут не выдержать давления. А вообще, спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ — уход Малкома летом. Если бы бразилец остался, «Зенит» бы доминировал так же, как и раньше», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ санкт-петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидером является «Краснодар» (38).

Летом «Зенит» продал нападающего Малкома за €60 млн в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о сорвавшемся трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».