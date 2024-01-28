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Шалимов: Миранчуку нужна стабильность

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Тренер Игорь Шалимов высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Шалимов: Миранчуку нужна стабильность
  • Gettyimages.ru

«Миранчуку нужна стабильность. Мы видим, что он набрал хорошую форму и приносит результат — отдаёт голевые передачи, забивает. Это надо продержать, в этом сложность. В Италии стабильность держать не так просто. Если Алексей сделает, будет молодец», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Аталанта» победила «Удинезе» со счётом 2:0.

В составе победителей отличились россиянин Алексей Миранчук и Джанлука Скамакка.

«Аталанта» набрала 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее итальянский журналист Андреа Элефанте высказался об Алексее Миранчуке.

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