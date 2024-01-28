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Соболенко: в прошлом году я доказала, что могу играть на любом покрытии

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что хочет выиграть турнир Большого шлема на других покрытиях.
Соболенко: в прошлом году я доказала, что могу играть на любом покрытии
  • Gettyimages.ru

«Думаю, в прошлом году я доказала, что могу играть на любом покрытии. В тех двух полуфиналах меня захлестнули эмоции. Продолжаю пахать и, надеюсь, в этом году достигну такого же результата на грунте или на траве», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В финальном матче в Мельбурне 25-летняя белоруска одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, она защитила титул чемпионки Australian Open.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Соболенко с победой на Australian Open.

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