Теннисистки Элисе Мертенс из Бельгии и Се Шувэй из Тайваня стали победительницами Открытого чемпионата Австралии 2024 года в парном разряде.

В финальном матче в Мельбурне Мертенс и Се Шувэй одержали победу над парой украинки Людмилы Киченок и латвийки Елены Остапенко.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:1, 7:5.

Таким образом, 28-летняя бельгийка стала четырёхкратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде. На счету 38-летней теннисистки из Тайваня семь побед на турнирах Большого шлема в женском парном разряде и одна победа на турнирах Большого шлема в смешанном парном разряде.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусскую теннисистку Соболенко с победой на Australian Open.