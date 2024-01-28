Президент УЕФА Чеферин заявил, что не испытывает давления со стороны России
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«Я никогда не испытывал никакого давления со стороны России. Этот запрет будет действовать, пока продолжается сложившаяся ситуация», — цитирует Чеферина The Guardian.
Глава УЕФА признался, что ему жаль спортсменов.
«Спортсменам всегда плохо, но, увы, мы живём в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. Меня пугает то, что я вижу в геополитике», — сказал он.
Команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА с февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что Чеферин выступает за смягчение бана для молодёжных сборных России по футболу.