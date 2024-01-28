Президент УЕФА Чеферин заявил, что не испытывает давления со стороны России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос, насколько сильное давление на него оказывается, чтобы ослабить запрет на участие российских команд в международных турнирах.

«Я никогда не испытывал никакого давления со стороны России. Этот запрет будет действовать, пока продолжается сложившаяся ситуация», — цитирует Чеферина The Guardian.

Глава УЕФА признался, что ему жаль спортсменов.

«Спортсменам всегда плохо, но, увы, мы живём в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. Меня пугает то, что я вижу в геополитике», — сказал он.

Команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Чеферин выступает за смягчение бана для молодёжных сборных России по футболу.