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Президент УЕФА Чеферин заявил, что не испытывает давления со стороны России

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос, насколько сильное давление на него оказывается, чтобы ослабить запрет на участие российских команд в международных турнирах.
Президент УЕФА Чеферин заявил, что не испытывает давления со стороны России
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Cole

«Я никогда не испытывал никакого давления со стороны России. Этот запрет будет действовать, пока продолжается сложившаяся ситуация», — цитирует Чеферина The Guardian.

Глава УЕФА признался, что ему жаль спортсменов.

«Спортсменам всегда плохо, но, увы, мы живём в такие сумасшедшие времена. Я очень переживаю. Меня пугает то, что я вижу в геополитике», — сказал он.

Команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА с февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Чеферин выступает за смягчение бана для молодёжных сборных России по футболу.

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