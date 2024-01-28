Хави решил покинуть пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона
Об этом заявлении сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«30 июня я покину клуб. «Барселоне» нужна смена направления», — сказал Хави.
Хави возглавил команду в 2021 году. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.
Вместе с командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.
В текущем сезоне «Барселона» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Примеры.
Ранее Хави рассказал, что в каталонском клубе ценят людей после их ухода.