Хави решил покинуть пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» принял решение покинуть свой пост по окончании сезона.

Об этом заявлении сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«30 июня я покину клуб. «Барселоне» нужна смена направления», — сказал Хави.

Хави возглавил команду в 2021 году. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Вместе с командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне «Барселона» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Примеры.

Ранее Хави рассказал, что в каталонском клубе ценят людей после их ухода.