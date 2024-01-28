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Хави решил покинуть пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона

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Главный тренер «Барселоны» принял решение покинуть свой пост по окончании сезона.

Об этом заявлении сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«30 июня я покину клуб. «Барселоне» нужна смена направления», — сказал Хави.

Хави возглавил команду в 2021 году. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Вместе с командой он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне «Барселона» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Примеры.

Ранее Хави рассказал, что в каталонском клубе ценят людей после их ухода.

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