В Москве впервые прошёл турнир по сёрфингу на искусственной волне

Первые Всероссийские соревнования по сёрфингу на искусственной волне состоялись в Москве 27 января.

«Российская федерация сёрфинга поддерживает проведение всероссийских соревнований на искусственной волне, играющих важную роль в развитии этого вида спорта. Городской сёрфинг уверенно набирает популярность в нашей стране, сейчас планируются к открытию новые сёрф-клубы с искусственной волной, которые тоже станут центрами подготовки сёрферов и площадками для будущих соревнований», — сказал президент Российской федерации сёрфинга Александр Вайнштейн.

По словам представителя оргкомитета соревнований Василия Прачева, соревнования такого масштаба проводятся в России впервые, но это только начало большого пути и серьёзных побед.

«Инновационные площадки с искусственной волной, такие как в московском Сколкове, создают условия для отличной подготовки нашей сборной. Уже сейчас россиянам удаётся брать первые места на соревнованиях в Европе, но, я уверен, скоро наши сёрферы потеснят звёзд мировой величины», — заявил Прачев.

В категории PRO среди мужчин сильнейшими стали Павел Персиянов, Александр Пантелеев, Даниэль Закирзянов. Среди женщин призовые места достались Аксинии Семёновой, Евгении Тарабриной и Варваре Колушовой.

Также прошли открытые соревнования в трёх категориях по уровню мастерства, в том числе среди детей и сёрферов старше 50 лет.

Среди победителей и участников турнира спортсмены, успевшие заявить о себе на мировой арене, например, 15-летняя Аксиния Семёнова из команды Surf Brothers. В прошлом году в Швейцарии она стала первой в истории чемпионкой из России на соревнованиях Urbansurf Zürich Open — 2023 в рамках Edelweiss PRO TOUR.

В мероприятии приняли участие 49 спортсменов со всей страны, им предстояло поймать самую мощную искусственную волну России на площадке Surf Brothers в Москве.

Напомним, сёрфинг стал олимпийским видом спорта в 2016 году.

Ранее Дмитрий Сычёв заявил, что не планирует выступать на олимпийских соревнованиях по сёрфингу.