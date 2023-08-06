Сычёв не планирует выступать на олимпийских соревнованиях по сёрфингу

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычёв признался, что не намерен заниматься сёрфингом на профессиональном уровне.

«Соревноваться и кататься для удовольствия — совершенно разные вещи. Олимпийских амбиций у меня нет, буду помогать в развитии и становлении сёрфинга», — цитирует Сычёва ТАСС.

Сычёв дал понять, что «насоревновался в футболе».

«Поэтому сейчас просто хочу получать удовольствие — для меня это больше философия и образ жизни. Во время соревнований тебе надо за определённое количество времени сделать на оценки финты, маневры. Это стресс, и это непросто», — добавил экс-форвард «Спартака».

В коллекции Сычёва, помимо бронзы Евро-2008, золото чемпионата России 2004 года с московским «Локомотивом». 39-летний спортсмен завершил футбольную карьеру в 2019-м.

Ранее Сычёв объяснил, почему не смог закрепиться в основном составе «Марселя».